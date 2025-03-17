Altın Fiyatları Daha da Yükselir mi? En Kritik Karar için Çarşamba Akşamına Dikkat! Kilit İsim Tüm Yönü Belirleyecek

Altın fiyatları 2025'te yüzde 13,6 yükseldi ve geçen hafta ons başına 3.000 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. Jeopolitik gerginlikler ve ekonomik belirsizlik güvenli liman akışlarını yönlendirerek altın fiyatlarını yukarı iterken ABD Hazine Bakanı Bessent'in ABD'de bir resesyon yaşanmayacağının "garantisi yok" şeklindeki sözleri altına talebi canlı tuttu. Yeni haftanın ilk gününde ons altın fiyatı rekor seviyelere yakın bölgede dolaşıyor. Altının ons fiyatı şu sıralar 2.986 dolar seviyesinde hareket ediyor.

PİYASALARDA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARI HAFTASI

Piyasalar şimdi ABD Merkez Bankası Fed başta olmak üzere, İngiltere, Japonya ve Çin merkez bankalarının faiz açıklamalarını takip edecek. Fed’e yönelik piyasalar faizde bir değişiklik beklemiyor. Aynı anda Fed’in ekonomik projeksiyonları önemli olacak. Enflasyon beklentilerini piyasalar yakından izleyecek. Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları önemli olacak.

FED FAİZ KARARI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLER?

Altın fiyatlarına ilişkin uzmanlar da peş peşe değerlendirmelerde bulundu. OANDA Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong Fed’,n atabileceği adımların piyasayı nasıl şekillendireceğine dair değerlendirmesinde, “Nokta grafiğinde enflasyon tahmininin yükseltilmesi ve Powell'ın basın toplantısında ticaret tarifesi politikası nedeniyle ortaya çıkabilecek ekonomik belirsizliğe ilişkin ipucu vermesi altın fiyatının yükselmesini destekleyebilir” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, “Altındaki son ralli stagflasyonist korkulardan kaynaklandı" dedi.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yurt içinde ise altın gram fiyatı 3.543 liralık rekor seviyesini görmesinin ardından bankalararası serbest piyasada bu sabah 3.521 liradan değerleniyor. Kapalıçarşı serbest piyasada çeyrek altın fiyatları 5.970 liradan, Cumhuriyet altını da 24.413 liradan ekranlara yansıyor.

Kaynak: Haber Merkezi