Euro ve Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Rekor Sonrası Son Durum

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri hamlesi sonrasında küresel piyasalardaki dalgalanma sürerken gözler haftanın ilk gününde dolar ve euro fiyatlarına çevrildi. İşte 17 Mart Pazartesi günü dolar ve euro fiyatları…

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Euro ve Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Rekor Sonrası Son Durum

Altından sonra en çok yatırım yapılan ikinci yatırım aracı dolar haftanın ilk gününe hangi fiyattan başladı? Hafta içinde 40,0080 TL seviyesini görerek rekor kıran euro yükselişini sürdürüyor mu? Yatırımcıların merak ettiği soruların cevabı belli oldu. İşte 17 Mart Pazartesi günü dolar ve euro fiyatları…

DOLAR NE KADAR OLDU?

Alış fiyatı: 36,6461

Satış fiyatı: 36,6833

Euro ve Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Rekor Sonrası Son Durum - Resim : 1

EURO NE KADAR OLDU?

11 Mart günü tarihinde ilk kez 40 lirayı aşarak rekor kıran euro bugün güne 39,9136 ile başladı.

Akış fiyatı: 39,9136

Satış fiyatı: 39,9529

Euro ve Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Rekor Sonrası Son Durum - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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