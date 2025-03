'Sinyal Veriyor’ Dedi: İkinci El Araba Fiyatları İçin Uyarı! Yüz Binlerce Liralık Nakit Para ile Oralara Koştular

Son 2 yılda peş peşe rekor kıran sıfır otomobil satışları bu seneye düşüşle başladı. Ocak-Şubat döneminde pazar yüzde 15 küçülürken, satışları artırmak için çeşitli kampanyalar düzenlenmeye başladı. Bu durum ikinci el araba piyasasında da etkili oluyor.

Habertürk’ten yiğitcan Yıldız'ın haberinde, ikinci el araç fiyatlarının Aralık 2024’ten bu yana peş peşe 3 ayda da sabit kaldığı görüldü. Bir yıl içinde enflasyondaki artış yüzde 39,05 olarak verilere yansırken, son 12 ayda ikinci el araç fiyatları sadece yüzde 11 oranında arttı. Dolar kuru ise bu süreçte yüzde 16,8 oranında değerlendi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan sektör temsilcileri benzer bir sürecin bu yıl da yaşanabileceğine dikkat çektiler.

HER ŞEY TERSE DÖNDÜ, KREDİ İLE ARABA ALMA DEVRİ BİTTİ

Hem fiyatların sabit kalması hem de yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle tüketicinin talebinde de artış yaşandı. İkinci el araba talebindeki artış bayramın hemen öncesinde yüzde 30 arttı. Nispeten genç sayılabilecek modeller tercih edilirken, fiyatlar ise 400 bin ila 1,5 milyon lira aralığında şekillendi.

Kredi faizlerinde düşüş beklentisinin tüketici nezdinde her geçen gün arttığına işaret eden Otomerkezi CEO’su Muhammed Ali Karakaş, "Kısıtlı vadeler alıcıları zorladığı için vadelerde artış talebi de sahada gördüğümüz unsurlardan biri. Kredi veya kredi kartı ile otomobil alımı, yerini nakit alımlara bırakmış vaziyette. Bugün satılan her 10 otomobilden 8’i nakit, 2’si finansman şekilde satın alınıyor. Pazar dinamiklerindeki normal şartlarda her 10 otomobilden 7’si krediyle satın alınır" dedi.

'SIFIR FİYATLARINDAKİ ARTIŞ İKİNCİ ELE DE YANSIR'

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür ikinci el araba fiyatları için piyasadaki hareketliliğin artacağına işaret ederken, “Son bir ayda Euro kurundaki yüzde 5’in üzerinde artış, sıfır araç fiyatlarını yukarı çekti. Bu durum, ikinci el araç fiyatlarına da yansımaya başladı. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve sıfır araç üretim maliyetlerindeki artış, önümüzdeki dönemde ikinci el araç fiyatlarının daha da yükseleceğinin sinyallerini veriyor" yorumunu yaptı.

Kaynak: Habertürk