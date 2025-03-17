AYM'den 'Emsal Nitelikte' Diploma Kararı: Eğitim Hakkı İhlalidir

20 Şubat 2024 tarihinde Resmi Gazete’de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma tartışmalarını yakından ilgilendiren bir karar yayımlandı.

GÜRCİSTAN’DAN YATAY GEÇİŞ YAPTI

Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karara göre 2011-2012 yılında Gürcistan Uluslararası Karadeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetim Ana Bilim Dalında doktorasına başlayan A. P. adlı vatandaş, 2012-2013 yılında yatay geçiş ile Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme doktora programına geçti.

DOKTORASINI TAMAMLAYARAK MEZUN OLDU

A. P. 7 Mayıs 2015 tarihli kararla doktorasını tamamlayarak mezun oldu ve Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sağlık Yönetimi Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başladı.

MEZUNİYETİ İPTAL EDİLDİ

T24’ten Türker Karapınar’ın haberine göre, 2016 yılında Gürcistan Uluslararası Karadeniz Üniversitesinden yapılan yatay geçişlerin mevzuata uygun olup olmadığına dair Süleyman Demirel Üniversitesinde inceleme başlatılırken, inceleme neticesinde A. P.’nin doktora yeterlilik sınavına girebilmesi için gereken seminer dersini almış olma şartını yerine getirmediği tespitiyle, 11 Mayıs 2016 tarihinde doktora mezuniyeti iptal edildi.

MAHKEMEYE GİTTİ

A. P. açtığı davada mezun olduğu dönemde yürürlükte bulunan yönetmelik gereğince seminer dersi alma zorunluluğu olmadığını, üniversite tarafından çıkarılan özel nitelikteki yönetmelik hükümleri daraltıcı şart getirilemeyeceğini; ortaya çıkan eksikliğin kendi kusurundan kaynaklanmadığını belirtti.

AYM EĞİTİM HAKKI İHLALİ SAYDI

Mahkeme, davalı idare işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı kararını vererek, davayı reddetti. Karar Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi ve Danıştay 8. Dairesi tarafından yerinde bulunarak kesinleşti. A.P., doktora eğitiminin geçersiz sayılması nedeniyle eğitim hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. AYM İkinci Bölümü, 18 Ekim 2023 tarihinde A.P.’yi haklı buldu. 20 Şubat 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, AYM, eğitim hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılmasına hükmetti.

‘EĞİTİM HAKKINA ÖLÇÜSÜZ MÜDAHALE’

AYM kararının sonuç kısmında, “Diğer bir ifadeyle somut olayda idarenin de yükümlülüklerini ihmal etmesinden doğan külfetin sadece başvurucuya yüklenmesi sonucu ortaya çıkmış ve bu durum başvurucunun eğitim hakkına yapılan müdahaleyi ölçüsüz kılmıştır. Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 42. maddesinde güvence altına alınan eğitim hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir” ifadeleriyle Anayasa’nın 42. maddesine atıf yapıldı.

'5 YIL ÖNCE KARAR ALINDI'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuya dair yaptığı açıklamada, üniversitenin bu konuda zaten 5 yıl önce karar aldığının, "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili hiçbir usulsüzlük yoktur" dediğini anımsatmıştı.

Kaynak: t24