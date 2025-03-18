Grand Kartal Yangınının Ardından Bolu'da Yine Aynı Korku! Mühürlenen Otelde Yangın Çıktı

Bolu Kartal Kaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın bir faciaya neden oldu. Korkunç yangında çoğu çocuk 78 kişi hayatını kaybetti.

Yangının ardından ortaya çıkan ihmaller zinciri ise "pes" dedirten cinstendi. Otelin yangın merdivenlerinin yeterli olmadığı, yangın alarmlarının çalışmadığı, hatta yangın tüpünün dahi olmadığı ortaya çıktı.

Gerekli önlemlerin alınmadığı facianın ardından yetkililer denetimlerini artırdı. Kentteki otel ve pansiyonlara yönelik denetimlerde; 34'ünün faaliyeti durduruldu, 8'inin de iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi.

BİR YANGIN DAHA!

Bolu'nun Mengen ilçesinde dün eksikleri olduğu belirlenen bir otel daha mühürlenerek kapısına kilit vuruldu.

Denetim sonrası mühürlenen otelde bu sabah yangın çıktı. Grand Kartal Otel'deki gibi bu otelinde mutfak bölümünde yangın çıktı.

Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dehşete düşüren alevleri itfaiye güçlükle kontrol altına aldı. Otelin restoran bölümü küle döndü.

Oteli mühürlenmiş olması ve müşteri olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Kaynak: DHA