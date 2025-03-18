Vicdansızlık Anbean Kamerada! Sokak Kedilerinin Mamasını Tekmeledi

Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bir kişi, sokak kedileri için bırakılan mamaları tekmeleyerek dağıttı. Olay, 10 Mart Pazartesi günü öğle saatlerinde gerçekleşirken, anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Mamaları dağıttıktan sonra motosikletine binerek uzaklaşan şahsın hareketi, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Sokak kedilerini düzenli olarak beslediklerini belirten pet shop sahibi Serkan Taşbey, bazı kişilerin hayvanlara karşı olumsuz tavır sergilediğini söyledi. Taşbey, "Burası bizim dükkanımızın önü, kimseyi rahatsız etmiyoruz ama yine de müdahale ediliyor. Biz kedi maması koymaya devam edeceğiz, en azından hayvanlar karnını doyursun" dedi.

Kaynak: DHA