Hasankeyf Kazılarında Bulundu: Tam Bin 600 Yıllık...

Hasankeyf, 12 bin yıllık tarihiyle pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir bölge olarak öne çıkıyor. 2024 yılı kazılarında 434 eser bulunurken, bunların 20'si envanterlik, 414'ü ise etütlük olarak kaydedildi. Kazılarda, Geç Roma Dönemi'ne ait duvar kalıntıları da ortaya çıkarıldı. Bu buluntu, Roma döneminin varlığını belgelemek adına önemli bir adım oldu. Kazı ekibi, önümüzdeki yıllarda Roma Dönemi kalıntılarının tam olarak gün yüzüne çıkarılmasını hedefliyor.

1600 YILLIK GÖZYAŞI ŞİŞESİ BULUNDU

Kazılarda dikkat çeken diğer bir buluntu ise sağlam durumda bulunan 1600 yıllık gözyaşı şişesi oldu. Doç. Dr. Erdal, şişenin cam malzemeden yapıldığını ve günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşmış olmasının büyük bir önem taşıdığını belirtti. Gözyaşı şişelerinin, eski Roma inançlarına dayalı bir gelenek olarak, ölen kişinin eşinin duygusal bağlılıklarını simgeleyen ve mezara bırakılan önemli bir obje olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: DHA