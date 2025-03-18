Kıbrıs’ta Suriyeli Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı, 7 Ölü

Kıbrıs Adası'nın Greko Burnu açıklarında Suriyeli düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması üzerine 7 kişi yaşamını yitirdi.

Kıbrıs’ta Suriyeli Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı, 7 Ölü

KKTC'nin resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) aktardığı habere göre, Greko Burnu açıklarında Suriyeli düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne battı.

Güney Kıbrıs Arama, Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi öncülüğünde, batan teknedeki göçmenleri kurtarmak için çalışmalar gerçekleştirildi.

Liman ve deniz polisinin de katıldığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 düzensiz göçmen kurtarılırken 7 Suriyelinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Kurtarılan kişilerin verdiği ifadeye göre, toplam 21 düzensiz göçmeni taşıyan teknedeki diğer kişileri bulmak için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

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