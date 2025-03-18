Çanakkale Şehitleri Şam'da Anıldı

Çanakkale kahramanları Suriye'nin başkenti Şam’da anıldı. Türk pilotların kabrinde düzenlenen anma törenine Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve beraberindeki heyet katıldı.

Köroğlu, beraberindeki heyete hitaben yaptığı konuşmadan sonra şehitlerin ruhuna Fatiha okudu.

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için Şam’daki vatandaşlarla burada olduğunu belirtti.

Köroğlu, tarihte efsanevi direnme günlerinden birinin yaşandığını ifade ederek "Osmanlı, adeta yedi düvele karşı muharebe yaptı. Savaş 10 ay sürdü ve bu süreçte on binlerce şehidimiz oldu." dedi.

Şehitlerin sadece Anadolu'dan değil, Suriye'nin Şam, Humus, Hama, Halep ve Filistin gibi bölgelerinden de olduğuna işaret eden Köroğlu, "Bu savaşta Osmanlı Devleti, yedi düvele karşı zaferle çıktı. (Düşmanı) Hem denizden hem de karadan püskürtmeyi başardı." diye konuştu.

Kaynak: AA