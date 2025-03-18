İmamoğlu Diploma Kararını İftar Sofrasında Değerlendirdi: 'Herkesin Kazanılmış Tüm Hakları Tehlikede'

CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için yapacağı ön seçimde tek aday olan Ekrem İmamoğlu'nun diploması ile ilgili ön seçime 5 gün kala flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; İmamoğlu’nun üniversite diplomasının, "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği bildirildi. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgelerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ivedilikle gönderileceği ifade edildi.

İmamoğlu, sosyal medya üzerinden "İftar sofrasından Milletime sesleniyorum. Kendimi onlara emanet ediyorum" başlığıyla açtığı canlı yayında İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun diploması hakkında verdiği kararı değerlendirdi.

'HER ŞEYİNİZİ ELİNİZDEN ALABİLİRLER'

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Allah'ın nasibi 2019'da Sultanbeyli'ye gitmiştim ve bir eve girerken seçim iptal olmuştu. Ve 'eve girme toplantıya gel' diye arayanlar olmuştu. Biz yine eve girdik, iftarımızı yaptık. Seçim iptal olduğunda ben 'bu seçim iptal olmadı, biz yine sandığa gideriz ve milletimiz bize hakkımız olanı verir' dedim. Milletimiz bize kat kat hakkımızın fazlasını verdi. Bu toprakların en büyük adaleti, vicdanı 86 milyon insanımızın adaleti ve vicdanıdır. Çok inanıyorum, tarifsiz bir inancım var. Ve bu bağlamda bu ülkede bugün de çok enteresan bir olay yaşadık. Buraya gelirken televizyonlarda 'Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal ediliyor'... Ve hukuksuz bir şekilde... Yani üniversitenin diploma yetki iptal etme yetkisi yok ama ateşten mal kaçırır gibi savcılığın aşırı baskıları, yazıları, komedi komedi geliş gidişler, Ankara'dan aramalar vesaire... Çok enteresan, ben açıkçası bugün diplomanın iptali falan umurumda değil. Çok önemli ama esas olan ne biliyor musunuz; bu ülkede artık herkesin kazanılmış tüm hakları tehlike altındadır. Ve bu akıl bu milleti gerçekten tehdit eden bir akla dönüşmüştür. Herkesin elinden her şeyi alabilirler. Malınız mülkünüz, eğitim hakkı, seçilme hakkı, seçme hakkı... Her şeyinizi elinizden alabilirler.

'ARTIK DEMOKRATİK BİR YARIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Unuttukları şu var; bundan sonra milletin gücüyle ortaya çıkacak meşruiyetin dışında bir çözümümüz yok bizim. Tek meşruiyet var, o da milletin gücünün ortaya çıkması. Ve bunun için büyük bir çaba göstereceğiz. Yani değil hukuk kanun devleti bile olmayan bir yerde artık demokratik bir yarış söz konusu değil. Bir Ramazan sofrasında bize neyi konuşturuyorlar... Bir kul hakkı yediler ve kul hakkını bir avuç insan bu milletin bütün duygularını bertaraf edecek. Zaten kamu gücüyle ne yazık ki iktidarın ortaya koyduğu birçok engellerle, meşru zeminde olmayan seçimlerin bundan sonra da olamayacağını milletçe net olarak gördük. Bu gayrimeşru kararı elbette yargıya taşıyacağız, yargıda mücadelemizi vereceğiz ama artık hükümetin baskısı altında öyle bir yapı var ki benim doğru dürüst adil kararların çıkacağına inancım yok. Bu kararın altına imza atan insanları toplasanız 50 kişi, 100 kişi ama o 100 kişi bütün ülkedeki namuslu ahlaklı savcılarını da yargıçlarını da mesleklerini de yerle bir ettiler, adalet duygumuzu da yerle bir ettiler. Allah esirgesin, insanlar ne için yaşıyor? Haysiyeti, onuru, namusu, adalet için yaşıyor. O bakımdan gerçekten Allah'tan sonra inandığım tek duygum var, o da milletimizdir. Ben de buradan kendimi milletime emanet ediyorum.

'ASLANLAR GİBİ KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİM'

'Ne yapacaksın?' diyorlar, vallahi aslanlar gibi koşmaya devam edeceğim. Aslanlar gibi, asla geri durmak yok. Bugüne kadar bin koşuyorsam milyon koşacağım. Cesaretimi, duruşumu, inancımı tahmin edemeyecekler. Bu ülke için nasıl koşacağımı tahmin bile edemeyecekler. Ve bu ülkenin adaletsizliğini hafızasından sileceğimiz bir sistemi bu ülkede inşa edeceğiz. Hak eden hak ettiğini kazanacak. Çalışan kazanacak. Bu yolda ben yılmam, yorulmam, koşmaya devam. Yarın Maltepe'deyim, açılışlar yapacağız. 23 Mart'ta yapacağımız seçim için 22 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi'ndeyim. Pazar günü 23 Mart'ta da yüz binlerce insan Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri gidecek oy verecek. Bu yapılanın muhatabı artık Ekrem değildir, muhatap artık milletimizdir. Kazandığınız elde ettiğiniz ne varsa tehlike altındadır. Allah bu milleti korusun. Bu milleti koruyacak muhafaza edecek sistemi kurma konusunda da var gücümüzle çalışacağız."

Kaynak: Haber Merkezi