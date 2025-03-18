DEM Parti'den İmamoğlu’nun Diplomasının İptaline Tepki: 'Demokrasiye Sürülmüş Kara Bir Leke!'

İstanbul Üniversitesi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'ndan tepki geldi. Hatimoğulları, "Bu kararın hukuki değil, siyasi bir karar olduğu gün gibi ortadadır. Demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir" dedi. Bakırhan ise, "Yargı kıskacı altında demokratik hakların gasp edilmesi kabul edilemez. Çağrımız, demokrasiyi hedef alan bu tür müdahalelerin derhal son bulmasıdır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti'den İmamoğlu’nun Diplomasının İptaline Tepki: 'Demokrasiye Sürülmüş Kara Bir Leke!'

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının, "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi. Kararın ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'ndan tepki geldi. Ayrıca DEM Parti’nin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı.

'BİR AN EVVEL BU YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ'

DEM Parti sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Hukuk ve akademi dünyasına bir kara leke sürülmüştür. İstanbul Üniversitesi’nin sayın Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi kararı açık bir hak ve hukuk gaspıdır. Hukuki dayanaktan yoksun olan bu karar yeni bir hukuksuzluk dalgasının işaretidir. İşlem hukuki değil, siyasidir. Siyasi amaçlarla üniversiteyi araçsallaştırmak anlamına gelir. Üniversite yönetimini çeşitli yollarla teslim alarak elde edilen bu karar hem akademi hem de hukuk dünyasına sürülmüş bir kara lekedir. Bir an evvel bu yanlıştan dönülmeli, siyasetin üzerine bir kara örtü serilmesine izin verilmemelidir.”

'SİYASİ HESAPLARIN GÖLGESİNDE ALINMIŞ BİR KARAR'

Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığının engellenmeye çalışılması ve diplomasının iptal edilmesi, hukuki değil, siyasi hesapların gölgesinde alınmış bir karardır. Yargı kıskacı altında demokratik hakların gasp edilmesi kabul edilemez. Halkın iradesine ve siyasi rekabete set çekmeye yönelik bu girişimler, demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir. Çağrımız, demokrasiyi hedef alan bu tür müdahalelerin derhal son bulmasıdır."

'DEMOKRASİYE SÜRÜLMÜŞ KARA BİR LEKE'

Tülay Hatimoğulları da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının mevzuat bahane edilerek iptal edilmesi demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir. Bu kara lekeyi sürenler yüzlerce yıl toplumun vicdanında mahkum olarak kalacaktır. Sayın İmamoğlu’na yönelik bu kararın hukuki değil, siyasi bir karar olduğu gün gibi ortadadır. Siyaset hukuku askıya alarak sorunları derinleştirme yeri değil, sorunları çözme yeridir. Bu tür idari ve yargı kararları ortak yaşam inancına ciddi şekilde zarar vermektedir. Demokrasiye kara leke süren, hukuku askıya alan bu kararın derhal geri çekilmesi, siyasette gerilimi arttıracak müdahalelerden vazgeçilmesi gerektiğine dair çağrı yapıyoruz.”

İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi! İlk Açıklama Geldi: 'Karar Hukuksuzdur'İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi! İlk Açıklama Geldi: 'Karar Hukuksuzdur'Güncel
CHP Diploma Kararının Ardından Düğmeye Basıyor: Hukuki İşlem BaşlatılacakCHP Diploma Kararının Ardından Düğmeye Basıyor: Hukuki İşlem BaşlatılacakGüncel
Diploması İptal Edilen İmamoğlu'ndan İlk Tepki: 'Karar Hukuksuzdur!'Diploması İptal Edilen İmamoğlu'ndan İlk Tepki: 'Karar Hukuksuzdur!'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
DEM Parti Ekrem İmamoğlu
CHP Diploma Kararının Ardından Düğmeye Basıyor: Hukuki İşlem Başlatılacak CHP Diploma Kararının Ardından Düğmeye Basıyor
Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek
Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin
Şeyma'nın Şüpheli Ölümünde Kahreden Detaylar! Bir Gün Önce Annesine Attığı Mesaj Ortaya Çıktı Şeyma'nın Şüpheli Ölümünde Kahreden Detaylar! Bir Gün Önce Annesine Attığı Mesaj Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı
Hyundai, Fiat Egea’ya Bayrak Açtı: Fiyatı 400 Bin Lira Aşağı Çekti! Tam Dolu Paket… Hyundai, Fiat Egea’ya Bayrak Açtı: Fiyatı 400 Bin Lira Aşağı Çekti! Tam Dolu Paket…
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Bu Şekilde Maaş Alabilirsiniz SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Para Alabilirsiniz
Bütün İlde Yasaklandı! Tespit Edildiği Anda Para Cezası Kesilecek Bütün İlde Yasaklandı! Tespit Edildiği Anda Para Cezası Kesilecek
Konut, Taşıt ve İhtiyaç Kredisinde 1 Milyon TL, 250 Bin TL ve 100 Bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu Değişti Konut, Taşıt ve İhtiyaç Kredisinde 1 Milyon , 250 Bin ve 100 Bin Liranın Geri Ödeme Tablosu Değişt