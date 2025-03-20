Sobadan Çıkan Yangında Maddi Hasar Meydana Geldi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde eski muhtarın evinde sobadan çıkan yangında maddi hasara neden oldu.

Sobadan Çıkan Yangında Maddi Hasar Meydana Geldi

Olay, Çile Mahallesi’nde eski Mahalle Muhtarı Nihat Gürkan’ın evinde yaşandı. Sobadan sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle çıkan yangında, evde bulunan eşyaların bir kısmı yanarak zarar gördü.

Yangın esnasında evde bulunan Gürkan, yangını güçlükle söndürdüklerini ifade ederek, "Eğer evde olmasaydık, her şey kül olabilirdi. Allah bizi korudu. Tüm vatandaşlarımızı sobalar konusunda dikkatli olmaya çağırıyorum" dedi.

Olayda can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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