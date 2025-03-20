Sivas'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas'ta Ocak ayında 202 bin 884 olan motorlu kara taşıtı sayısı Şubat ayında yükseliş gösterdi. Yaşanan artışla birlikte araç sayısı 203 bin 716 oldu.

Sivas'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Artıyor

Sivas’ta trafiğe kayıtlı taşıtların 105 bin 700’ü otomobil, 37 bin 653’ü traktör, 30 bin 747’si kamyonet, 17 bin 908’i motosiklet, 6 bin 619’u kamyon, 3 bin 81’i minibüs, bin 302’si otobüs, 706’sı ise özel maksatlı araç oldu.

4 BİN 445 ARAÇ DEVREDİLDİ

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da duyurdu. Buna göre Sivas'ta Şubat ayında 4 bin 445 aracın devir işlemi gerçekleştirildi. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 76’sını otomobil, 632’sini kamyonet, 381’ini traktör, 155’ini motosiklet, 55’ini minibüs, 106’sını kamyon, 29’unu otobüs, 11’ini de özel maksatlı araçlar oluşturdu.

Kaynak: İHA

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