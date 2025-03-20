Sivas'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Artıyor

Sivas’ta trafiğe kayıtlı taşıtların 105 bin 700’ü otomobil, 37 bin 653’ü traktör, 30 bin 747’si kamyonet, 17 bin 908’i motosiklet, 6 bin 619’u kamyon, 3 bin 81’i minibüs, bin 302’si otobüs, 706’sı ise özel maksatlı araç oldu.

4 BİN 445 ARAÇ DEVREDİLDİ

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da duyurdu. Buna göre Sivas'ta Şubat ayında 4 bin 445 aracın devir işlemi gerçekleştirildi. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 76’sını otomobil, 632’sini kamyonet, 381’ini traktör, 155’ini motosiklet, 55’ini minibüs, 106’sını kamyon, 29’unu otobüs, 11’ini de özel maksatlı araçlar oluşturdu.

Kaynak: İHA