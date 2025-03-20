Malatya'da Kar Maskeli Gasp Hastanelik Etti

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir kişiyi gasp ettikten sonra darp ederek kaçan şüpheli yakalandı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet sentetik ecza hap, 34 adet fişek, 1 adet olayda kullanıldığı değerlendirilen kar maskesi ele geçirildi.

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Malatya'da Kar Maskeli Gasp Hastanelik Etti

Malatya Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde F.A.D.'yı önce gasp eden 4 şüpheli daha sonra darp ederek kaçtı. Yaralanan F.A.D. hastaneye kaldırılırken, zanlıların yakalanması için çalışma başlatan ekipler Y.B., S.B., M.B. ve A.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlıların iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 adet şarjör, 3 adet sentetik ecza hap, 34 adet fişek, 1 adet olayda kullanıldığı değerlendirilen kar maskesi ele geçirildi.

Malatya'da Kar Maskeli Gasp Hastanelik Etti - Resim : 1

Kaynak: İHA

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