İstanbul Valiliği'nden Açıklama: İdari ve Adli Süreç Başlatılacak

İstanbul Valiliği, "Halkımızın kamu hizmetlerine ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetleri yakından takip ediyor; bu fiilleri işleyen ya da teşvik edenlerle ilgili tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söz konusu şahıslarla ilgili idari ve adli süreçler başlatılacaktır" açıklamasını yaptı.

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İstanbul Valiliği'nden Açıklama: İdari ve Adli Süreç Başlatılacak

İstanbul Valiliği, "...Tedbir kararları uygulamaya devam ederken bazı kurumlarda- devam etmekte olan adli süreçlerin bahane edilerek- hizmet vermeme, belediye hizmetlerini yerine getirmeme, kamu araçlarını kullanarak siyasi propaganda yapma, insanları gösterilere katılmaya zorlama vb. eylemlerin ortaya konulduğu görülmektedir. İstanbul Valiliği olarak halkımızın kamu hizmetlerine ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetleri yakından takip ediyor; bu fiilleri işleyen ya da teşvik edenlerle ilgili tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söz konusu şahıslarla ilgili idari ve adli süreçler başlatılacaktır..." açıklamasını yaptı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: ANKA

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