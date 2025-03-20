Özel'den Cumhurbaşkanı'na Sert Tepki: 'Pisliği Bizim Üstümüze Sürmeye Kalkmasın'

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan 106 kişi içinde yer alan Şişli Belediyesi'nde işçilerin eylemleri sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, belediye meclis üyeleri ve işçileri ile bir araya geldi.

'YEREL SEÇİMLERDEN SONRA BAKAN YAPARIZ DEMİŞTİM'

Özel yaptığı görüşmelerin ardından yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Dün olayı duyduğumuz andan itibaren İstanbul’a geldik. İBB’de Ekrem Başkana emanet edilen Saraçhane’ye sahip çıkıyoruz. Sizler de onun buradaki ailesisiniz. Biz siyasetteki ailesiyiz. Resul Emrah Şahan’ı yıllardır tanırım, Allah var ya Şişli Belediye Başkan adaylığı önüme geldiğinde, dedim ki bu kadar yetenekli, iyi eğitimli, parti siyasetine, İstanbul siyasetine inanılmaz katkıları olan birinin ilçe belediyesinde olması yerine çok daha önemli görevleri yapıyor olması lazım değil mi? Sonra aramızda düşündük, Şişli’ye çok iyi gelecek ve bir yerel yönetim tecrübesiyle birlikte ileriye daha hazır olacak ve İstanbul il başkanımız Özgür Çelik’e dedim ki, peki yapalım. Yerel seçimlerden sonra da bakan yaparız inşallah, demiştim. Tayyip Bey’in bakanlar kurulunu toplayın 2 ile çarpın bir Resul Emrah Şahan yaparsa gelin bana sorun.

'İKTİDARIN KARŞISINDA BİRİZ VE BERABERİZ'

Resul Emrah Şahan’ı kent uzlaşısından ve onun üzerinden yok terörden mesul tutmaya çalışıyorlar. Buradan açıkça söylüyorum biz kent uzlaşısı dediğiniz mesele buna DEM böyle bir tarif getirmişti dediği şu, 'Biz aday çıkarabildiğimiz güçte olduğumuz yerlerde aday çıkaracağız olmayan yerlerde kent uzlaşısı arayacağız. Kenti ranta teslim etmeyecek, dirençli bir kent haline getirecek, kentin sosyolojisini temsil edecek ekipler kuracağına inandıklarımızla kent uzlaşısına varabiliriz'. Biz de bu tanımlamayı sadece DEM’len böyle bir şey yapsam belki adı olur da biz bu uzlaşmayı AK Parti’nin seçmeniyle, eski MHP’lilerle, İYİ Partililerde aradık ve topyekün adına İstanbul İttifakı dedik, Şişli ittifakı dedik. Dedik ki, sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar, Şişli’nin, İstanbul’un, Türkiye’nin, bütün demokratları bir aradayız ve bu iktidarın karşısında biriz ve beraberiz dedik.

'EY ERDOĞAN...'

Buradan açıkça söylüyorum DEM adına kent uzlaşısı dedi biz daha geniş perspektifle İstanbul İttifakı dedik. Şimdi buradan ilk kez açıklıyorum, bu listelerimizde önceki dönem AK Parti’den görev yapanlar var. Bazı listelerde bazı illerde, ilçelerde eski ülkücüler var. Bazı yerde daha önce başka siyasi partilerde görev yapmışlar var ama sonuçta bir kitleyi temsil ediyorlar ve oradan oy getiriyorlar. Biz bununla ilgili bütün Türkiye’de AK Partili, İYİ Partili, MHP’li, DEM’li ama bu seçime giderken CHP’nin listelerinden girmeyi kabul etmiş güçlü temsil sağlayacak isimleri listelerde yer alması CHP’nin merkezi kararıyla oldu.

O hakime, savcıya aylar önce yazı yazdım. Biz ittifakı siyasi partilerle yapmadık, yapamadık biz sandıkta, seçmenle ittifak yapacağız bu yüzden tüm partilerden tüm görüşlerden insanlar şehrin, ilçenin yapısına, kimliğine, sosyolojisine göre listelere konacak. Biz bu isimleri gerek sahaya yolladığımız milletvekili parti müfettişlerimizle gerek yaptırdığımız anketlerle, gerek daha önce bize gelen saha çalışmalarıyla belirledik yolladık. İlçe başkanına diyorum ki bu isimleri belediye başkanları listelerine koymak istemeyebilir. Çünkü o ister ki bildiği isim olsun. Kendi ekibinden olsun. Vallahi bu listelere direnene biz partinin disiplin hükümlerini işletiriz, yani genel merkezin aldığı, yolladığı karar gereği Türkiye İttifakı’na, İstanbul İttifakı’na, Şişli İttifakı’na direnmesin kimse. Biz sandıkta büyük bir başarı için büyük bir uzlaşı ördük bunu belediye başkanlarının şahsi tercihlerine bırakmayız, disiplinli olun dedik. O yüzden ey Erdoğan, ey Akın Gürlek, bunun hesabını soracaksan belediye başkanlarına değil bana soracaksın bana.

'PİSLİĞİ BİZİM ÜSTÜMÜZE SÜRMEYE KALKMASIN'

Bana kent uzlaşısından geçmişte DEM’de ilçe başkanlığı yapmış birinin hesabını sorup belediye başkanımı terörle ilişkilendireceksin, aynı listede AK Parti’nin ilçe başkanı var, MHP’nin eski ilçe yöneticileri var. Onları koyunca suç olmuyor, bunu koyunca suç oluyor. Bu yüzden çok açık bir şekilde söylüyorum, Emrah’a da diğer belediye başkanlarımıza da çalınmaya kalkılan kara vallahi Tayyip Erdoğan’ın kendi ellerindedir, paçasına kadar, boğazına kadar gömülmüş olduğu pisliği bizim üstümüze sürmeye kalkmasın."

Kaynak: Haber Merkezi