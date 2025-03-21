CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor, 'Kayyım Atanmasını Engellemek İçin...'

CHP Lideri Özgür Özel, genel başkan yetkisini kullanarak CHP'yi olağanüstü kurultaya götürme kararı aldığını duyurdu. Özel, 6 Nisan 2025 günü olağanüstü kurultayı yapacaklarını duyururken, olağanüstü kurultay kararının parti yönetimine kayyım atanma ihtimalinin önüne geçmek için aldıklarını belirtti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'nin Saraçhane'de bulunan binasında kameraların karşısına geçti. Özel, yaptığı açıklamada CHP'nin olağanüstü kurultaya gideceğini açıkladı.

'HAZIRLIKLARI GÖRDÜK'

Özel, CHP'ye kayyım atanarak pazar günü yapılması planlanan seçimlere engel olmak için yapılan hazırlıkları gördüklerini açıklayarak olağanüstü kurultay kararı aldıklarını belirtti.

Özel, "Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, 48 maddesinin 6. fıkrası gereğince, 15 gün sonra olağanüstü kurultaya gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor, 'Kayyım Atanmasını Engellemek İçin...' - Resim : 1

6 NİSAN'DA OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YAPILACAK

Özgür Özel, 6 Nisan 2025 Pazar gününün olağanüstü kurultay tarihi olduğunu ilan etti.

'KAYYIM ATANMASININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN...'

Özgür Özel, parti yönetimine kayyım atanmasının önüne geçmek için bu süreci işlettiklerini; 23 Mart Pazar günü yapılması planlan ön seçimin yapılacağını duyurdu.

'RESMİ BAŞVURU OLACAĞI GÜNE KADAR ADAYIMIZDIR'

Özel, seçimi yapmaya kararlı olduklarını dile getirerek, "Tutuklanırsa adayımızdır. Resmi başvuru olacağı güne kadar adayımızdır, resmi başvuru yapılmıyorsa bütün CHP üyeleri Ekrem İmamoğlu'dur. Birimiz girer seçimi alırız dedik. Yeter ki adayı belirleyelim" şeklinde konuştu.

Özel, Çankaya Seçim Kurulu'na resmi başvuruyu yaptıklarını, delege listelerinin 30 Mart'ta listelerin askıya çıkacağını belirtti. Özel, şu anki yönetime kayyım atayıp sandın kurdurmamaya karşı olağanüstü kurultay kararıyla kayyım ihtimalinin önünü kesip seçimin yapılmasını garanti altına aldıklarını da belirtti.

'TÜM CHP'LİLER ADAY OLABİLİR'

Özel, "Olağanüstü kurultayda tüm CHP'liler aday olabilirler, tüm CHP'liler, isteyen herkes aday olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Özgür Özel Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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