Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in Çağrısına Tepki! 'Çağırdığı Sokak, Çıkmaz Sokaktır'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart günü "yolsuzluk" ve "terör" iddialarıyla gözaltına alındı. Duruma tepki gösteren birçok vatandaş da ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri düzenledi. İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de de bir nöbet başlatılırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halkı sokaklardaki protesto gösterilerine davet etti.

Bugün Haliç Kongre Merkezi'ndeki 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Özel'in bu çağrısına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı, ülkenin terörize edilmeye çalışıldığını, vatandaşların endişelendiğini ve buna göz yummayacaklarını savundu.

'21 MART'I BAYRAM İLAN EDELİM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mıyız? Ben Cumhurbaşkanı olarak bu adımı atıyorum, parlamentoya sunmaya varım. Cumhur İttifakı olarak hep birlikte bu adımı atalım. Nevruz'a inananlar eğilmez. Biz dik duracağız. Bugün baharın müjdecisi olan Nevruz'u heyecanla kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Nevruz tarihimizde hem de kültürümüzde önemli yer tutar. Şu an Türkiye'nin ve Türk cumhuriyetlerinin dört bir yanında büyük bir coşku ile idrak ediliyor.

'ÖZEL'İN YAPTIĞI SORUMSUZLUK'

Türkiye'de, merkezinde diyaloğun ve dostluğun olduğu bir siyasi paradigma oluşturma çabasındayız. İstanbul'da bir yolsuzluk operasyonu sonrasında yaşananlarla milletimizin huzuruna kast edilmesine, Türkiye'yi terörize ve tedirgin etme çabalarına göz yummayacağımızı söylemek istiyorum. CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak, çıkmaz sokaktır. Haksızlığı hukuksuzluğu işaret etmek için mahkeme salonları yerine sokağı seçmesi sorumsuzluktur.

'VANDALLIĞA GÖZ YUMMAYACAĞIZ'

Bu yolsuzluğu, belediyelerde kurulan kirli düzeni savunabiliyorsanız çıkın savunun. Bunu yapamıyorsanız bağırarak çağırarak, sokakları terörize ederek, gençleri provoke ederek mübarek Ramazan ayına gölge düşürmeyin. CHP içindeki bir avuç soyguncunun kendi meselelerini milletin meselesi haline getirmeye çalışmasına izin vermeyeceğiz. Daha sonra utanacağınız eylemlere girişmeyin. Kamu düzeninin bozulmasına eyvallah demeyeceğiz. Vandallığa bugüne kadar nasıl göz yummadıysak yine yummayacağız. Rabbim bizi beşinci kol faaliyetlerinden korusun diyorum."

Kaynak: Haber Merkezi