Aday Olacağı Konuşuluyordu! Kılıçdaroğlu'ndan Kurultaya Destek

CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yönetiminin aldığı olağanüstü kurultay kararına destek açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i ve yönetimini kutladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 90 kişi Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutuluyor. Yaşananları CHP'ye yönelik kayyım atanmasının ön hazırlığı olarak değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Nisan'da olağanüstü kurultay düzenleyeceklerini açıkladı.

Özel'in bu kararının ardından CHP’nin bir önceki eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye kayyım olarak atanabileceği iddiaları gündeme geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özel'in olağanüstü kurultay kararı almalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in kararına destek geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi; kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur.

İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir.

Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz.



Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 21, 2025

Kaynak: Haber Merkezi