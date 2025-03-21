Aday Olacağı Konuşuluyordu! Kılıçdaroğlu'ndan Kurultaya Destek

İBB soruşturmaları sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'ye yönelik olası kayyım atanmasının önüne geçmek için 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı aldı. Kurultayda aday olacağını konuşulan CHP'nin bir önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan karara destek geldi.

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Aday Olacağı Konuşuluyordu! Kılıçdaroğlu'ndan Kurultaya Destek

CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yönetiminin aldığı olağanüstü kurultay kararına destek açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i ve yönetimini kutladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 90 kişi Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutuluyor. Yaşananları CHP'ye yönelik kayyım atanmasının ön hazırlığı olarak değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Nisan'da olağanüstü kurultay düzenleyeceklerini açıkladı.

Özel'in bu kararının ardından CHP’nin bir önceki eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye kayyım olarak atanabileceği iddiaları gündeme geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özel'in olağanüstü kurultay kararı almalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in kararına destek geldi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP kurultayı Özgür Özel
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