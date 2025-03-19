Kılıçdaroğlu İstanbul'a Gidiyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iki ayrı soruşturma başlatıldı. 100 isim hakkında gözaltı kararı verildi. İmamoğlu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, "Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi’nden intikam almaya çalışanlar, milletin gözünden ve gönlünden düşmüştür. Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum." diye yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na destek vermek için Ankara'dan İstanbul'a gideceği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi