DEM Parti’den Olağanüstü Toplanma Kararı

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü toplanma kararı aldı. Toplantıya DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları başkanlık edecek.

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DEM Parti’den Olağanüstü Toplanma Kararı

DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin toplantı Diyarbakır'da yapılacak.

Bugün (19 Mart Çarşamba) yapılacak MYK'ye DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları başkanlık edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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