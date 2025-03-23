Murat Ongun'un Savcılıktaki İfadesi Ortaya Çıktı: 'Kimseye İtibar Suikastı Yapmadım'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından 19 Mart'ta başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden birisi olan İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un ifadesinde örgüt üyesi olmadığı için etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söylediği öğrenildi.

"KİMSEYE İTİBAR SUİKASTI YAPMADIM"

Medya operasyonlarını yöneten kişi olduğuna ilişkin iddiaya ilişkin Ongun, "Bundan işimi iyi yaptığım kastediliyorsa buna diyecek bir şeyim yoktur. Ancak sosyal medya aracılığıyla trol ordusuyla kimseye itibar suikastı, karalama yapmam. Hüseyin Köksal'ın sahibi olduğu firmanın Ekrem Bey ile alakası yoktur. Orantısız zenginleştiğim, gelirimle orantısız hayat yaşadığım iddiasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca hakkımda araştırma yapıldı. Herhangi olumsuz bir şey çıkmadı. Belediyeden huzur hakkı aldığım konusunda beraat aldım." dedi.

"BU İDDİALAR İFTİRA"

Gazetecilere maddi destekte bulunmadığını söyleyen Ongun, paraların dağıtımına yardımcı olduğu iddialarının da iftira olduğunu kaydetti. İBB olarak medya kuruluşlarına ancak resmi yoldan reklam vererek destek olabildiklerini, kayıt dışı para aktarmalarının mümkün olmadığını belirtti.

İBB'nin reklam işini yapan firmaların usulsüzlük yapıp yapmadığını bilmediğini ve denetleme yetkisinin kendisinde olmadığını belirten Ongun, firmaların ne kadar ihale aldıklarını da bilmediğini söyledi.

HTS KAYITLARI AÇIKLAMASI

Ongun, HTS kayıtları ile ilgili kollukta verdiği beyanı tekrar ederek, belirtilen kişilerden bir kısmının iş arkadaşları olduğunu, ortak sosyal çevreleri bulunduğunu, bu kapsamda telefon görüşmeleri yapmasının yahut ortak baz çıkmasının hayatın olağan akışına uygun olduğunu kaydetti.

Savcının, Necati Özkan'a ait Kapital Medya isimli ofiste kendisi ile birlikte Fatih Keleş, Murat İlbak, Mustafa İlbak isimli şahısların birkaç dakika arayla ofise giriş yaptıklarına dair kayıtları sorması üzerine Ongun, görüşmeyi hatırlayamadığını, İlbak'larla Özkan'ın tanışıklığı bulunduğunu, bu kapsamda görüşme yapmalarının normal olduğunu belirterek, "Benim de Murat İlbak ile bir görüşmem vardı. Ofiste konuşamamıştık daha sonra bir yemekte konuştuk. Fatih Keleş'in konusunu hatırlamıyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA