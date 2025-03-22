Ön Seçim Tavrı Merak Ediliyordu, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Dikkat Çeken ‘İmamoğlu’ Kararı

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına rağmen 23 Mart Pazar günü ön seçime gidecek. Parti üyeleri, CHP il ve ilçe binalarında kurulan sandıklarda oy kullanacak.

Daha önce partiye 22 Mart’a kadar üye olan herkesin oy kullanabileceği açıklanırken, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP’ye üye olmayanların da kurulacak ayrı bir sandıkta oy kullanabileceği belirtilmişti.

SANDIĞA GİDİYOR

Seçimde Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tavrının ne olacağı ise merak ediliyordu. Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar'ın edindiği bilgilere göre, Kılıçdaroğlu yarın öğleden sonra Çankaya’da sandığa giderek oy kullanacak.

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CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim yarın yapılacak. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tavrının ne olacağı merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu’nun yarın öğleden sonra Çankaya’da sandığa giderek oy kullanacağını öğrendim.



Ekrem İmamoğlu’na ve CHP’ye… — Seyhan Avşar (@seyhanavsar) March 22, 2025

Kaynak: Haber Merkezi