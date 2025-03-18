Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptal Edilmesine Sert Tepki: 'Adaleti Yok Ettiniz'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine "Adaleti bir kez daha yok ettiniz. Kazanılmış hak olan diploma, siyasi baskılarla yok sayılmıştır. Kabul edilemez!" diyerek tepki gösterdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptal Edilmesine Sert Tepki: 'Adaleti Yok Ettiniz'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle iptal edilmesinin ardından siyasi isimler tepkilerini art arda sıralarken bir tepki de eski CHP Genel Başkanı Kemal Kıılıçdaroğlu’ndan geldi.

‘ADALETİK YOK ETTİNİZ’

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine şöyle tepki gösterdi: Adaleti bir kez daha yok ettiniz…Kazanılmış hak olan diploma, siyasi baskılarla yok sayılmıştır. Kabul edilemez!

Kaynak: Haber Merkezi

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Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu CHP Diploma
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