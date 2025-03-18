Selçuk Özdağ'dan İklim Kanunu Teklifi’ne Tepki

Son dönemde tüm dünyanın negatif etkilerini gördüğü iklim kriziyle ilgili önlem almak giderek elzem hale gelirken, bu konuyu gündeme alan iktidar, yöntemi nedeniyle eleştirilerle karşılaştı. Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, iktidarın İklim Kanunu Teklifi’ne tepki gösterdi.

Selçuk Özdağ, iktidarın bu teklifi “yalap şap” halde, yeterli müzakereyi gerçekleştirmeden ve gerekli uzmanların öneri ve görüşünü dahil etmeden hazırladığını, bu sebeple teklifin iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayamayacağını söyledi.

'MECLİS'İ YÜK GÖRÜYORLAR'

Milletvekili Özdağ, iktidarın Meclis’i devre dışı bırakmak istediğini savunarak “Onlar istiyor ki reisleri bir karar versin, onlar Meclis gibi ‘gereksiz’ süreçlerle uğraşmak zorunda kalmasınlar. Ama Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren bir konuda bile halkın ve uzmanların görüşleri önemsenmiyor” dedi.

Özdağ, iklim kanunun çok gerekli olduğunu ama bu haliyle kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, teklifin kamu kurumlarının yetki ve sorumluluklarını muğlak hale getirdiğini, idari ceza ve yaptırımların tabir-i caizse göstermelik olduğunu ifade etti. Özdağ, “Kanunilik ilkesinden eser yok. Her şey bakanlığın takdirine bırakılmış” diye konuştu.

'ANLAŞMAYA VE AB HEDEFLERİNE UYMUYOR'

Türkiye’nin 2022’de Paris İklim Anlaşması’nı onayladığını da anımsatan Özdağ, sunulan teklifin bu anlaşmanın hedefleriyle de uyumlu olmadığını dile getirerek “AB 2030’a kadar sera gazı emisyonunu yüzde 55 azaltmayı amaçlıyor. Türkiye ise 2025’ten itibaren uygulanacak mali yükümlülüklerden kaçınmak için göstermelik bir kanun çıkarmayı deniyor” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi