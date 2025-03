İmamoğlu’nun Diplomasının İptaline Tepkiler Çığ Gibi: 'Bu Kadarına da Pes'

Uzun süredir siyasetin bir numaralı gündemi olarak tartışılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiaları sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle iptal edildi.

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan ilk açıklamada diploma iptaline ilişkin kararın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderileceği belirtildi. Ekrem İmamoğlu’nun avukatı ise Üniversite Yönetim Kurulu'nun böyle bir karar alma yetkisi olmadığını söyledi.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin ardından siyaset camiasından tepkiler art arda geldi. İşte o tepkiler...

‘EKREM BAŞKANIM YANINIZDAYIZ’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşım Sn. Ekrem İmamoğlu’nun hukuka ve tüm mevzuata uygun diplomasının iptal edilmesine ilişkin karar sonrası Türkiye demokrasisi maalesef bir başka evreye geçmiştir. Hatırlatmak gerekir ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, partimizin cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisine anayasal olarak sahip TBMM Grubumuzun büyük çoğunluğunun verdiği imzalarla; Parti Meclisimizin Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek için yöntem olarak öngördüğü ön seçime katılma hakkı elde etmiştir. Demokrasiye uygun olmayan bir biçimde rakipleri devreden çıkarmak öncelikli olarak Türkiye’ye ve on yıllarca yıl kurumsallaştırmaya çalıştığı demokrasisine yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali; Hukuki istikrar, hukuk devleti ilkelerine aykırıdır. Buna izin vermek bu ülkeye ve demokrasisine yapılan en büyük ihanettir. İstanbul Üniversitesi’nin bugün verdiği karara karşı tüm hukuki sürecin işletileceğini ve Genel Merkezimiz öncülüğünde Anayasa’yı yok sayan, hukuku ayaklar altına alan bu karara karşı gereken adımların atılacağını herkesin bilmesini isteriz. İmamoğlu’nun hukuk ve demokrasi dışı bir zorlama ile adaylık hakkının elinden alınmasına sessiz kalacağımızı ya da bundan hoşlanacağımızı kimse düşünmesin. Ben Ekrem Başkanımıza yapılan bu haksızlığı kabul etmiyorum. Tüm bu hukuki ve siyasi sürecin her dakikasında Ekrem Başkanımızın yanında olacağımı, böylesine hukuksuz bir süreçte daha önce üçlü masada ifade ettiğim “Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim” kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar ASKIYA alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum. Ayrıca, yaşanan tüm adaletsizliklere ve demokrasi dışı müdahalelere karşı sessiz kalmayacağız. En güçlü mücadeleyi de Cumhuriyet Halk Partisi olarak, milletvekili grubumuzla, il başkanlarımızla, örgütümüzle, belediye başkanlarımızla, tüm üyelerimizle ve demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızla vereceğimizden kimsenin de şüphesi olmasın. CHP içindeki dayanışma duygumuzu ise kimse küçümsemesin ve bizlerin, en büyük makamlar karşısında bile bu birlikteliği kaybetmeyeceğimizi unutmasın. Hele, ‘selden kütük kapmaya’ çalışanlarla bizleri aynı tutmaya kalkmasınlar. Türkiye’de hukukun üstünlüğüne gölge düşüren her adımın karşısında olmaya, adalet ve demokrasi mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Ekrem başkanım; haklı mücadelenizin sonuna kadar yanınızdayız. “

'YAZIKLAR OLSUN'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin: "Üniversite yönetim kurulu, olmayan bir yetkiyle yapamayacağı bir işi yapmaya kalkarak Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiğini açıkladı. Bunu da yüreği kin ile dolu güruhun baskıyla yaptı. Bu ülkeye bunu yaşatanlara yazıklar olsun."

Aykut Erdoğdu: “İstanbul Üniversitesinin diploma kararı yok hükmündedir”

'BU ÜLKEDE HUKUK KALMAMIŞ'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı aday adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diploması hukuksuz bir kararla iptal edildi. Bu ülkede yargı, Saray'ın talimatıyla darbe yapmaktadır! Bu ülkede hukuk kalmamıştır!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: "Bu ülkede hukukun siyasetin bir aparatına dönüştüğünü biliyorduk da Akademinin de benzer bir duruma geleceğini tahmin edemiyorduk"

'BÖYLE BİR REZİLLİK OLAMAZ'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: "Kendi rakibini seçim dışına itmeye yönelik bir karar. Böyle bir kepazelik böyle bir rezillik olamaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde kendine güvenen, namuslu bir siyasetçi kendi rakibini yargı sopasıyla hukuk terörüyle saf dışı etmez. Adayımızın arkasındayız. Bu kararın nasıl alındığını biliyoruz. Dekan istifa ettirildi. Nasıl baskıyla hangi telefondan geldiğini biliyoruz. Tamamen sarayın vermiş olduğu bir karar bundan hiçbir kuşku yok. Partimizin MYK’sının mutlaka bir planı vardır. Ön seçimimizi hafta sonu yapacağız. Genel Başkanımız gereken açıklamayı yapacaktır"

'İLK SANDIKTA GİDECEKSİNİZ'

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut: "İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun 35 yıllık diploması hukuksuzca iptal edildi. Koltuklarını kaybetme korkusundan bu hukuksuzluğa, demokrasi açısından bu utanç verici karara imza atanlar bilsinler ki korkunun ecele faydası yok. İlk sandıkta gideceksiniz!"

'RAKİBİ DİSKALİFİYE ETME ÇABASI'

Canan Kaftancıoğlu: Bu memlekette çok hukuksuzluk gördük ama bu kadarına da pes artık! Yargıyı araçsallaştırarak rakibi diskalifiye etme çabası acziyetten başka bir şey değildir. Vicdan/ahlak sahibi herkes ve tüm Cumhuriyet Halk Partililer bu hukuk dışı kararın karşısında, haksızlığa uğrayan Ekrem İmamoğlu’nun yanında olacaktır…"

'BU KARAR HUKUKEN DE VİCDANEN DE YOK HÜKMÜNDE'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer: "Türkiye’de adalet; hukuk devleti ilkesinden ve gereklerinden her gün daha fazla uzaklaştırılmış, kişisel ihtirasların ve hesaplaşmaların görüldüğü bir siyaset arenasına çevrilmiştir. Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi bu minvalde demokrasiye, anayasaya, temel hak ve hürriyetleree karşı açık bir darbe girişimidir. Hukuki dayanaktan yoksun, talimatla ve siyasi saiklerle hareket eden atanmış bir rektör tarafından verilen kararla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 27 kişinin diplomasının iptal edilmesi, kabul edilemez bir hukuk skandalıdır. Diploması dahi tartışmalı olan, eğitim ve liyakatten uzak kişilerin talimatıyla alınan bu karar, ülkemizin geleceğini karartmak isteyenlerin giriştiği karanlık bir oyundur. Bu skandal karar, siyasi intikam uğruna eğitim hayatlarını emek ve alın teriyle tamamlayan kişilerin haklarının gasp edilmesidir. Hiçbir siyasi iktidar, hiçbir atanmış yönetici, keyfi ve hukuksuz kararlarıyla insanların eğitim hakkını ellerinden alamaz. Bu karar, hukuken de vicdanen de yok hükmündedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu hukuksuzluğun takipçisi olacağız ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Demokrasiye, adalete ve liyakate inanan herkesle omuz omuza durarak, ülkemizi bu karanlıktan kurtarmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. "

'ÜLKEYE YAZIK ETMEYİN'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: "Sayın İmamoğlu’nun diplomasının iptali, bir siyasi rakibin tasfiyesinden çok öte bir uygulamadır. Zayıflarla dolu hukuk ve demokrasi karnemize yazılan kötü bir not, sosyal barışımıza vurulan kaba bir darbe ve kaosa sürüklenmemize yönelik açık bir davetiyedir. Türkiye’yi yönettiğini zannedenleri sorumluluğa davet ediyorum. Ülkeye yazık etmeyin!.."

'DEMOKRASİNİN ALTINI OYMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL'

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşun Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi, hukuk dışı bir müdahale ve siyasi bir operasyon olarak tarihe geçecektir. 30 yıl önce alınmış bir diplomanın aniden tartışmaya açılması, demokratik süreçlere yapılmış bir darbedir. Bu karar, yalnızca bir kişinin eğitim geçmişine değil, halkın iradesine de saldırıdır. Hukuk güvenliğini yok sayan, siyasi rakipleri saf dışı bırakmak için hukuk kılıfına bürünmüş bu tür hamleler, demokrasinin altını oymaktan başka bir şey değildir!”

'GELECEĞE YÖNETİLMİŞ TEHDİTTİR'

TBMM CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca: "Türkiye, bir kez daha hukukun siyasete kurban edildiği karanlık bir döneme tanıklık ediyor. Sandıkta yenemediğini mahkeme salonlarında saf dışı bırakmaya çalışan bir iktidar, demokrasinin ruhunu zehirliyor. Demokrasiye, hukuka ve halkın iradesine yönelik bu organize suikast girişimi, yalnızca Ekrem İmamoğlu’na değil, Türkiye’nin geleceğine yöneltilmiş bir tehdittir. Bu millet düzmece mahkeme kararlarına, kumpas siyasetlerine boyun eğmez. Türkiye, hukuk darbesiyle değil, halkın iradesiyle yönetilir. Bu ülke, siyaseti hileyle değil, halkın vicdanıyla yapanlarla yoluna devam edecektir."

'TÜRKİYE BİR'DEN BÜYÜKTÜR'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: “Mazbatanın haksız iptali ne sonuç doğurduysa diplomanın haksız ve usulsüz iptali de aynı sonucu doğuracaktır. Kişisel ikballeri uğruna memlekette adalet, hukuk ve kural bırakmayanların, yaptıklarına bin pişman olacakları günler çok uzak değildir. Türkiye bir’den çok büyüktür."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi: "İktidar hayatı hedef aldığında, hayat iktidara direniş olur"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Bir üniversite, yıllar önce verdiği bir diplomayı, yıllar sonra iptal ettim deme hakkını ve gücünü nereden alıyor?"

'ÜLKE GELECEĞİNE DARBE VURULMAKTA'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’un diplomasının iptal kararı yok hükmündedir! Hukuksuz kararlarla ülkemizin geleceğine darbe vurulmaktadır! Kurtuluş yok tek başına!"

'ZORBALIĞA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: İktidarın baskısı altında emirle, dayatmayla alınmış gayrimeşru ve hukuksuz bu kararla siyaseti dizayn etmek isteyenler bizi iyi dinlesin; bu zorbalığa asla izin vermeyeceğiz. Ne yaparsanız yapın, 23 Mart’ta o sandığı kuracağız, adayımızı ön seçimle belirleyeceğiz! Ekrem İmamoğlu’nu milletin iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı yapacağız!"

'HERKES GÖREV BAŞINA'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, "İstanbul Üniversitesi yönetiminin böyle bir kararı alma yetkisi olmamasına rağmen Sn. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını hukuku ayaklar altına alarak iptal etmiştir. Aldığınız bu utanç verici kararın tarihi sorumluluğu sizinle birliktedir. Demokrasi ve adalette derin bir yara açılmıştır. Bu iktidar nezdinde hiçbir vatandaşımızın hiçbir konuda güvencesi olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. 23 Mart Pazar günü ön seçimimizde en güçlü şekilde adayımızı belirleyip bu düzeni değiştireceğiz. Kurtuluş yok tek başına, Haydi herkes görev başına... Oy ver, seç, tarihe geç"

'BİİZ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: "İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıllık diploması dünya ölçeğinde görülmeyecek bir hukuksuzlukla iptal edildi. Bu utanç verici karar demokrasi tarihimize silinemeyecek bir kara leke olarak geçmiştir. Ancak hiçbir kumpas bizi yolumuzdan döndüremez. Umutsuzluğa yer yok, sandık milletin önüne gelecek ve bu güzel ülkeyi yıllardır hasret kaldığı adalete kavuşturacağız."

‘BU KARARA İMZA ATANLARI UNUTMAYACAĞIZ’

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel: "Hukuksuzlukta sınır tanımayarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettirenler ve onların maşaları, milletin vicdanında mahkum olmaktan kurtulamayacaklar. Bu karar hem hukuk düzeninde, hem de milletin vicdanında yok hükmünde bir karardır. Bu kararın altına imza atanları unutmayacağız. Allah düşmanın bile mert olanını çıkarsın karşımıza. Ne yargı tacizleri, ne talimatla alınan kararlar, haklı mücadelemizi engelleyemeyecek. Sandık gelecek, millet en ağır cezayı sandıkta verecek. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiç birimiz."

‘KARA BİR LEKEDİR’

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığının engellenmeye çalışılması ve diplomasının iptal edilmesi, hukuki değil, siyasi hesapların gölgesinde alınmış bir karardır. Yargı kıskacı altında demokratik hakların gasp edilmesi kabul edilemez. Halkın iradesine ve siyasi rekabete set çekmeye yönelik bu girişimler, demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir. Çağrımız, demokrasiyi hedef alan bu tür müdahalelerin derhal son bulmasıdır."

‘HUKUKSUZLUĞUN SAHİPLERİ YİNE YENİLECEK’

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: “Mazbatayı iptal edince 18 bin olan fark 800 bin olmuştu. Diplomayı iptal edince oluşacak farkı siz düşünün. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç alamazsınız. Hukuksuzluğun sahipleri yine yenilecek.”

'HALKIMIZ GÜVENİYORUZ'

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: “Tümüyle hukuksuz bir iktidarın, Ekrem İmamoğlu’nun diploması konusunda hukuka riayet etmesi beklenemezdi. Onlar yandaş yargısına güveniyor, biz ise halkımıza güveniyoruz. Kazanamayacaksın Erdoğan.”

'DEMOKRASİYİ PASPAS, HUKUKU DA GÖLGELİK...'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez: "Demokrasi sadece sandıktan çıkan oylarla tesis edilmez. Oyların aynı zamanda eşit ve hakkaniyetli bir rekabetin ardından sandığa atılması da vazgeçilmez bir şarttır. Her yeri kendilerine bir 'rezerv alan' olarak gören anlayış, koltuğunu tahkim edebilmek için, demokrasiyi paspas, hukuku da gölgelik yapmış ve 35 yıllık diplomaya el koymuştur! Kimsenin endişesi olmasın ki yüreğinde koltuğunu kaybetme korkusu olanlar değil, demokrasi sevdası ve özgürlük ateşi yananlar kazanacaktır."

‘ÜLKEM ADINA ÇOK ÜZGÜNÜM’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: "Ülkem adına çok üzgünüm, kızgınım. Siyaseti, idare ve yargı gücü ile dizayn etmenin en bariz örneklerinden birini daha yaşıyoruz. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal kararı, idare hukukunun, hukuk ve işlem güvenliğinin temel ilkeleri yok sayılarak alınmış bir karardır. Dünün mazlumlarının, maruz kaldıkları muamelelerin benzerlerini, muktedir olduklarında başkalarına katbekat uygulamaları ibretliktir. Sayın Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu hatalı karardan derhal dönülmesini umuyorum."

'HUKUK DEVLETİ İPTAL OLDU'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Diploma değil, hukuk devleti iptal oldu!

Kaynak: Haber Merkezi