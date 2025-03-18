Anaokulu Öğrencilerine Sağlıklı Beslenme Eğitimi
Düzce’de Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Tolga Tilki tarafından Ayazlı Anaokulu’nda sağlıklı beslenme eğitimi verildi.
Düzce Sağlık Müdürlüğünün il merkezi ve ilçelerde eğitici eğitimleri devam ediyor. Dünya Obezite Günü etkinlikleri kapsamında; Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Tolga Tilki tarafından Ayazlı Anaokulu’nda sağlıklı beslenme eğitimi verildi. Beslenme eğitiminin ardından ise öğrencilerin boy ile kilo ölçümü yapılarak, büyüme değerleri incelendi.
Kaynak: İHA
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