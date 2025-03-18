Anaokulu Öğrencilerine Sağlıklı Beslenme Eğitimi

Düzce Sağlık Müdürlüğünün il merkezi ve ilçelerde eğitici eğitimleri devam ediyor. Dünya Obezite Günü etkinlikleri kapsamında; Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Tolga Tilki tarafından Ayazlı Anaokulu’nda sağlıklı beslenme eğitimi verildi. Beslenme eğitiminin ardından ise öğrencilerin boy ile kilo ölçümü yapılarak, büyüme değerleri incelendi.

Kaynak: İHA