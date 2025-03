Spor Camiasından İlk 'İmamoğlu' Tepkisi: Gençlere Teşekkür Etti

Türkiye’nin dört bir yanında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması protesto edilirken, spor camiasından da bir tepki geldi. Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, Manisa Basket karşısında aldıkları galibiyetin ardından toplumsal mesajlar erdi.

Erdem Can maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından yaşananlara değindi. Üniversite öğrencilerinin duyarlılığına dikkat çeken Can, gençlere teşekkür etti, "Toplumun göz önünde olan insanları olarak müsaade ederseniz iki kelam etmek isterim" ifadelerini kullanan Erdem Can, gençlere ve onların ‘varlıklarına’ teşekkürlerini ileti ve “Şunu unutmayalım; bize mavi gözlü, sarışın bir yiğit çok önemli bir kılavuz verdi. O da Gençliğe Hitabe. Onu takip edelim” dedi.

Erdem Can’ın açıklamaları sosyal medyada da büyük beğeni aldı.

Kaynak: Haber Merkezi