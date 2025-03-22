Fethiye'de Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları Start Verdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği ve Fethiye Belediyesi'nin katkılarıyla ,Fethiye'de düzenlenen Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları başladı. Yarışlara, 24 kulüp ve yaklaşık 450 sporcu katıldı. Sporcular, 4 bin metrelik parkurda mücadele veriyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular, çeşitli kategorilerde mücadele ederken, izleyiciler de yarışları büyük ilgiyle takip etti. Yarışlar, 23 Mart Pazar günü sona erecek.

'BÜYÜK GURUR KAYNAĞI'

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, uzun bir aradan sonra yeniden düzenlenen organizasyonun önemine dikkat çekerek, "Bugün yaklaşık 450 sporcumuz, Türkiye'nin birçok yerinden gelen kulüplerle burada bir araya geldi. Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen kısa mesafe yarışlarının ardından, uzun mesafe yarışlarını yaklaşık altı yıl sonra tekrar gerçekleştirmek bizim için büyük bir gurur kaynağı" dedi.

Fethiye'nin coğrafi avantajlarına da değinen Yiğit, ilerleyen dönemlerde farklı branşlarda organizasyonlar düzenlemeyi hedeflediklerini belirterek, "Voleybol, basketbol ve eskrim branşlarında da organizasyonlar düzenlemeyi planlıyoruz. Federasyonlarla iletişeme geçerek bu etkinlikleri gerçekleştirerek sporcularımızı buraya davet etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, alternatif turizm kapsamında sporu da destekleyerek ilçemize katkı sağlamak için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA