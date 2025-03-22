UEFA'dan FIFA Kokartlı Halil Umut Meler'e Görev

UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş müsabakasını FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç yarın İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanacak.

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UEFA'dan FIFA Kokartlı Halil Umut Meler'e Görev

İrlanda'nın Dublin şehrindeki Aviva Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

VAR görevini Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Dennis Johan Higler, AVAR görevini ise yine Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Ingmar Oostrom üstlenecek.

Halil Umut Meler de Suudi Arabistan YolcusuHalil Umut Meler de Suudi Arabistan YolcusuSpor

Kaynak: DHA

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