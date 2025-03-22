Milli Takımda Sakatlık Şoku, Kadrodan Çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile karşılaştığı ilk maçta sakatlanarak maça devam edemeyen Kaan Ayhan'ın tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği belirlendi. Bu gelişmenin ardından Kaan Ayhan kadrodan çıkartıldı.

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Milli Takımda Sakatlık Şoku, Kadrodan Çıkarıldı

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda, ilk maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kaan Ayhan'ın tedavisinin rövanş maçına yetişmeyeceği tespit edildiği için milli futbolcunun kadrodan çıkartıldığı ifade edildi.

Eşleşmenin ilk maçında Türkiye kendi sahasında ağırladığı Macaristan'ı 3-1 ile geçerek ikinci maç öncesi önemli bir avantajı eline geçirmişti.

A Milli Takımın 'Macaristan' HazırlığıA Milli Takımın 'Macaristan' HazırlığıSpor
Milliler İlk Maçtan Avantajı Kaptı! Türkiye Macaristan'ı 3-1 Mağlup EttiMilliler İlk Maçtan Avantajı Kaptı! Türkiye Macaristan'ı 3-1 Mağlup EttiSpor

Kaynak: AA-İHA

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