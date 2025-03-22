UEFA'nın Listesine Sadece Galatasaray Girdi! Dünya Devlerini Sollayan Cimbom Zirveye Koşuyor

Galatasaray'da üst üste gelen şampiyonluklar sonrasında gelirlerde büyük artış yaşandı. Sarı kırmızılılar, en önemli gelir kalemlerinden birisi olan mağazacılık satışında rekordan rekora koştu ve Avrupa'da ilk 10 kulüp arasında yer alan ilk Türk takımı oldu.

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UEFA'nın Listesine Sadece Galatasaray Girdi! Dünya Devlerini Sollayan Cimbom Zirveye Koşuyor

Süper Lig'de son iki sezon şampiyon olup bu sezon da ligde zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, yükselen ivmesiyle birlikte gelirlerini de artırdı. Kulübün önemli gelir kaynaklarından olan GS Store, 2024 yılında toplam 85 milyon euroluk satış yaparak UEFA’nın mağazacılık geliri listesinde 9. sırada ye aldı ve Avrupa’da ilk 10 kulüp arasına giren tek Türk takımı oldu.

2021 yılında göreve gelen başkan Dursun Özbek döneminde ciro 485 milyon TL’den 1 milyar 100 milyon TL’ye, geçtiğimiz sezon ise 2,5 milyar TL seviyesine yükselirken, kulübün bu yılki hedefinin de 3,5 milyar TL'ye ulaşmak olduğu öğrenildi.

UEFA'nın Listesine Sadece Galatasaray Girdi! Dünya Devlerini Sollayan Cimbom Zirveye Koşuyor - Resim : 1

GELİRİNE CİDDİ KATKI SAĞLADI

2021-22 sezonunda 1 milyon 550 bin ürün satışı yapmayı başaran GS Store'un bu yıl da minimum 4 milyon 800 bin adet ürün satmış olacağı düşünülüyor. 2021-22 sezonunda yüzde 19’da olan karlılık oranı geçen sene yüzde 34 oldu. Bu sezonun sonunda da yüzde 38,5 orana ulaşılacağı öngörülüyor.

Aldığı olumlu geri dönüşler ve gelirine ciddi katkı sağlamasının sonrasında yurt dışına da açılan Galatasaray, Almanya'nın arkasından Belçika ve Hollanda’da satış yapma kararı aldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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