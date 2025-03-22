Galatasaray'da 6 Futbolcu Sakatlandı! Milli Ara Şans Getirmedi

Sallai’nin yanı sıra, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Davinson Sanchez ve son olarak Alvaro Morata da sakatlıklarıyla gündeme geldi.

KADRODAN ÇIKARILDILAR

A Milli Takım’da yer alan Galatasaraylı futbolculardan Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz, Macaristan maçında sakatlık geçirerek, dün yapılan idmana katılmadılar. Yunus Akgün ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Brezilya ile oynanan maçta, kaleci Alisson Becker ile kafa kafaya çarpıştı ve kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. Bu çarpışmanın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.

MORATA ANTRENMANA KATILMADI

Son olarak, İspanya Milli Takımı’nda forma giyen Alvaro Morata da rahatsızlığı nedeniyle antrenmana katılmadı.

Galatasaray, milli ara dönüşü, 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbide Beşiktaş’ı konuk edecek.