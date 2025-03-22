Efsane Boksör George Foreman Hayatını Kaybetti

Boksta ağır sıklet efsanesi, eski şampiyon Goerge Foreman 21 Mart 2025 Cuma günü 76 yaşında hayatını kaybederken, Foreman’ın ölüm haberini ailesi Instagram hesabından kamuoyu ile paylaştı.

OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLDU

Goerge Foreman, adını ilk olarak 1968 Yaz Olimpiyatları'nda ağır sıklette altın madalyaya uzanarak duyurdu.

1973'te profesyonel boks kariyerine adım atan Foreman, 1973'e dek yenilgi yüzü görmemiş olan Joe Frazier'i ikinci rauntta nakavt ederek dünya ağır sıklet unvanını elde etti. Bu galibiyet ona ayrıca The Ring ağır sıklet unvanını da getirdi.

1974'te Rumble in the Jungle'da Muhammad Ali'ye karşı, kariyerinin ilk yenilgisini aldı.

Foreman, 1977'de Jimmy Young'a yenilmesinin ardından emeklilik kararı alırken, yaklaşık on yıl sonra ringlere geri döndüğünü açıkladı.

AĞIR SIKLET ŞAMPİYONU OLAN EN YAŞLI BOKSÖR

Ünlü boksör, 1994 yılında 45 yaşındayken, 26 yaşındaki Michael Moorer'ı onuncu rauntta nakavt ederek ağır sıklette şampiyonluk kazanan boks tarihinin en yaşlı adamı unvanını elde etti.

Foreman, 1997 yılında 48 yaşındayken, 76 galibiyet, 68 nakavt ve 5 yenilgiyle ikinci ve son kez emekliliğe ayrıldı.

2002'de The Ring tarafından son 80 yılın en iyi 25 dövüşçüsünden biri olarak ilan edilirken, tüm zamanların en iyi dokunuzu boksörü olarak sıralandı. Foreman, 2004 yılına dek 12 yıl boyunca HBO’nun yayın ekibinin bir parçası olarak ring kenarında analist olarak görev aldı.

OĞULLARINA KENDİ ADINI VERDİ

Foreman, geride 5’i erkek 7 kız 12 çocuk bırakırken, oğullarının hepsine kendi adını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi