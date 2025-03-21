Milli Boksör Hatice Akbaş’ın Kardeşi Kaza Geçirdi

Milli Boksör Hatice Akbaş’ın kardeşi Malatya'da trafik kazası geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, Akbaş'ın kardeşi ise yaralandı.

Milli Boksör Hatice Akbaş’ın Kardeşi Kaza Geçirdi

Malatya -Kayseri karayolu Aydınlar Mahallesi mevkiinde milli boksör Hatice Akbaş'ın kardeşi Melisa Akbaş'ın sürücülüğünü yaptığı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, araç sürücüsü ile Emre Günaylı yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 23 yaşındaki Emre Günaylı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Milli boksör Hatice Akbaş'ın kardeşinin hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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