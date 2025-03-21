Sivasspor, Adana Demirspor’a Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sivasspor, Adana Demirspor’a Hazırlanıyor

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcılarının denetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle start verildi. Ardından dar alan pas çalışması yapan Yiğidolar, dayanıklılık koşusu ve yarım saha çift kale maçla idmanı noktaladı.

Yiğidolar, yarın kulüp tesislerinde U19 takım ile yapacağı antrenman maçı ile hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor ile Adana Demirspor, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 3 puan için mücadele edecek.

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Kaynak: İHA

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