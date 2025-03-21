Macaristan-Türkiye Maçının Hakemi Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında 23 Mart Pazar günü TSİ 20.00'de Macaristan deplasmanına gidecek. Başkent Budapeşte’deki Puskas Arena’da gerçekleşecek mücadelenin hakemi ise Felix Zwayer olacak.

Zwayer’in yardımcılıklarını ise Robert Kempter ve Christian Dietz üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Bastian Dankert oturacak.

Kaynak: İHA