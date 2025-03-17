Sivasspor'da 3 Futbolcuya Milli Takım Daveti
Sivasspor, futbolcuları Rey Manaj, Garry Rodrigues ve Samuel Moutoussamy'nin ülkelerinin milli takımlarına davet edildiğini duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un 3 oyuncusu ülkelerinin milli takımına davet aldı. Kırmızı-beyazlı camiadan konuyla ilgili bir paylaşım geldi.
Söz konusu açıklamada; Rey Manaj'ın Arnavutluk Milli Takımı, Garry Rodrigues'in Yeşil Burun Adaları Milli Takımı ve Samuel Moutoussamy'in ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı kadrosuna çağrıldığı ifade edildi.
Yapılan paylaşıma, "3 futbolcumuz ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Rey Manaj, Garry Rodrigues, Samuel Moutoussamy, başarılar diliyoruz" notu eklendi.
Kaynak: AA