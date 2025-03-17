Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kadın Milli Boksörlere Tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla '2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda başarı elde eden milli sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kadın Milli Boksörlere Tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, dünya ikincileri Hatice Akbaş, Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar ile dünya üçüncüleri Esra Yıldız Kahraman ve Elif Güneri'nin fotoğraflarının yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda derece elde ederek Türkiye’ye madalya kazandıran milli sporcuları tebrik ederken, “Emekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Busenaz Sürmeneli Dünya Şampiyonu!Busenaz Sürmeneli Dünya Şampiyonu!Spor
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Kaynak: Haber Merkezi

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