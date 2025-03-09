Rıza Çalımbay, Hastaneye Kaldırılan Manaj’ı Ziyaret Etti

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe maçının ilk dakikalarında yaşadığı sakatlık dolayısıyla ambulansla hastaneye kaldırılan Sivasspor'un Arnavut futbolcusu Rey Manaj’ı, maçın ardından hastanede ziyaret etti.

Rıza Çalımbay, Hastaneye Kaldırılan Manaj’ı Ziyaret Etti

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşan Sivasspor'da Arnavut futbolcu Rey Manaj, 3. dakikada Koray Günter ile girdiği pozisyon neticesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle sahayı ambulansla terk etmek zorunda kaldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alınan Manaj’a Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Sivasspor İdari Menajeri Kerem Atılmaz geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Rıza Çalımbay, Hastaneye Kaldırılan Manaj’ı Ziyaret Etti - Resim : 1

SCÜ Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ile SCÜ Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Ünal Özüm’den son duruma dair bilgiler alan Çalımbay Rey Manaj’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül de hazır bulundu.

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Kaynak: İHA

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