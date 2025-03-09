Nazillispor Evinde Somaspor'a 4-0'la Geçildi

Nazilli İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekip 33 ve 43'üncü dakikalarda Rahmi Anıl, 66'ncı dakikada Caner Cengiz ve 88'de Hasan Ali'nin golleriyle rahat kazandı.

Hafta içinde teknik direktörlük koltuğuna Erman Güraçar'ın yerine Özgür Bayer'i oturtan Somaspor, yeni teknik adamıyla çıktığı ilk maçta galibiyet hasretini bitirip 29 puana erişti.

Grupta son 7 maçta 1 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Nazillispor ise 13 puanda kalarak ligden düşme yolunda kritik bir mağlubiyet daha aldı.

Kaynak: DHA