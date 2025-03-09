Sakatlanan Rey Manaj Gözünü Açar Açmaz O Soruyu Sordu

Göztepe maçında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan Sivasspor'lu futbolcu Rey Manaj, kendine geldiğinde doktorlara, "Haftaya oynayabilecek miyim?" diye sordu.

Sakatlanan Rey Manaj Gözünü Açar Açmaz O Soruyu Sordu

Süper Lig’in 27. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşan Sivasspor'da Arnavut futbolcu Rey Manaj, 3. dakikada Koray Günter ile yaşadığı sakatlık sebebiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alınan Manaj, kendine gelince doktorlara, "Haftaya oynayabilecek miyim?" sorusunu sordu.

Sakatlanan Rey Manaj Gözünü Açar Açmaz O Soruyu Sordu - Resim : 1

SCÜ Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ile SCÜ Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Ünal Özüm de Rey Manaj’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: İHA

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