Hakkari Zapspor, Diyarbakırspor’u 2-1’le Geçti
Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Hakkari Zap Spor evinde ağırladığı Diyarbakırspor'u 2-1’lik skora geçmeyi başardı.
Hakkari Şehir Stadyumu'nda Zapspor ile Diyarbakırspor ile karşılaştı. Zapspor mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup etti.
Hakkari Valisi Ali Çelik maç sonunda sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, bu yolun sonunun şampiyonluk olduğunu ifade ederek, Diyarbakırspor galibiyeti dolayısıyla takımı tebrik etti.
Kaynak: İHA