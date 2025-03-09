Hakkari Zapspor, Diyarbakırspor’u 2-1’le Geçti

Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Hakkari Zap Spor evinde ağırladığı Diyarbakırspor'u 2-1’lik skora geçmeyi başardı.

Hakkari Zapspor, Diyarbakırspor’u 2-1’le Geçti

Hakkari Şehir Stadyumu'nda Zapspor ile Diyarbakırspor ile karşılaştı. Zapspor mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup etti.

Hakkari Valisi Ali Çelik maç sonunda sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, bu yolun sonunun şampiyonluk olduğunu ifade ederek, Diyarbakırspor galibiyeti dolayısıyla takımı tebrik etti.

Kaynak: İHA

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