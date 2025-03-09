Sivasspor 5 Maç Aradan Sonra Gelen Galibiyeti Kutladı

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Sivassporlu futbolcular, ligde 5 maç aranın ardından sonra, Göztepe maçında alınan galibiyeti soyunma odasında kutladı.

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Sivasspor 5 Maç Aradan Sonra Gelen Galibiyeti Kutladı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Göztepe’yi ağırladı. Bekir Böke’nin 2, Charis Charisis'in 1 golüyle rakibini 3-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, maçın ardından alınan galibiyeti büyük bir sevinçle kutladı.

Ligde 5 maç aranın ardından galibiyet hasretine son veren Sivassporlu futbolcular, Göztepe karşılaşmanın ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Söz konusu sevinç anı, Sivasspor'un sosyal medya hesabından, 'Sivasımıza armağan olsun' notuyla paylaşıldı.

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Kaynak: İHA

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