Sivasspor 5 Maç Aradan Sonra Gelen Galibiyeti Kutladı
Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Sivassporlu futbolcular, ligde 5 maç aranın ardından sonra, Göztepe maçında alınan galibiyeti soyunma odasında kutladı.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Göztepe’yi ağırladı. Bekir Böke’nin 2, Charis Charisis'in 1 golüyle rakibini 3-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, maçın ardından alınan galibiyeti büyük bir sevinçle kutladı.
Ligde 5 maç aranın ardından galibiyet hasretine son veren Sivassporlu futbolcular, Göztepe karşılaşmanın ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.
Söz konusu sevinç anı, Sivasspor'un sosyal medya hesabından, 'Sivasımıza armağan olsun' notuyla paylaşıldı.
Kaynak: İHA
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