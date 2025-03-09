Beşiktaş, Gaziantep FK Maçına Hazır
Beşiktaş, Süper Lig’in 27'nci haftasında Gaziantep FK ile kendi evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla noktaladı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışma ağırlıklı gerçekleşti.
Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla startı verilen idman, taktiksel çift kale maç ve duran top çalışmasıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 27'nci haftası kapsamında yarın saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda Gaziantep FK’yı ağırlayacak.
Kaynak: DHA