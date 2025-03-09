Beşiktaş, Gaziantep FK Maçına Hazır

Beşiktaş, Süper Lig’in 27'nci haftasında Gaziantep FK ile kendi evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla noktaladı.

Beşiktaş, Gaziantep FK Maçına Hazır

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışma ağırlıklı gerçekleşti.

Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla startı verilen idman, taktiksel çift kale maç ve duran top çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 27'nci haftası kapsamında yarın saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda Gaziantep FK’yı ağırlayacak.

Beşiktaş Gaziantep FK'ye HazırlanıyorBeşiktaş Gaziantep FK'ye HazırlanıyorSpor

Kaynak: DHA

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