Sivasspor'un Genç Yıldızı Ameliyat Oldu

Sivasspor'un genç kalecisi Yiğit Efe Şahin, geçirdiği sakatlık sonrası artroskopik menisküs onarımı operasyonu geçirdi. Kalecinin 1 buçuk ay sonra rehabilitasyona ve salon çalışmalarına başlayabileceği belirtildi.

Sivasspor'un Genç Yıldızı Ameliyat Oldu

Süper Lig takımlarından Sivasspor'un kalecisi Yiğit Efe Şahin, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Doç. Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş'un bulunduğu ekip tarafından ameliyat edildi.

Prof. Dr. Sinan Karaoğlu; başarılı geçen operasyon sonrası sporcunun 1 buçuk ay sonra rehabilitasyona ve salon çalışmalarına başlayabileceğinin öngörüldüğünü belirtti.

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Kaynak: İHA

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