Yeşil Sahada 'İkiz Kardeş' Rekabeti

Karabük'te Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup 33. haftasında oynanan Geredespor-Eflanispor maçında ikiz kardeşler birbirlerine rakip oldu. Esat Köleoğlu Geredespor'da forma giyerken, Murat Köleoğlu ise Eflanispor için mücadele etti. Ev sahibi ekipte 33. dakikada Cihan Aslan takımını öne geçirse de Eflanispor'da Ramazan Şaşkın uzatma dakikalarında attığı golle müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşma öncesinde basın mensuplarına duygularını aktaran ikiz kardeşlerden Esat Köleoğlu, "Yaklaşık 15 senedir futbol oynuyorum. Geredespor'a bu sene transfer oldum. İkizimle aynı grupta mücadele ediyoruz. İnşallah iki taraf için de kazasız, belasız, sakatlıksız bir maç olur" diye konuştu.

Esat Köleoğlu, daha önce ikizine karşı galibiyeti olmadığını belirterek, "Yıllarca beraber büyüdük. Bu sene de rast geldi, tekrar karşı karşıya geldik. Ona karşı şu ana kadar galibiyetim yok ama inşallah ilk olacak" ifadelerini kullandı.

'FUTBOLUN GÜZELLİKLERİ BUNLAR'

Murat Köleoğlu ise yıllarca aynı takımlarda forma giydiklerini fakat bu sezon aynı grupta birbirlerine rakip olduklarını vurgulayarak, "Futbola beraber başladık. Gümüşhane Telekomspor'da başladık. Oradan sonra Trabzon'da 8 sene beraber futbol oynadık. Sonrasında başka takımlarda oynadık ama bu sezon tekrar burada bir araya geldik. Daha önce de ben Rize'deydim o da Bayburt'taydı. Yine karşı karşıya gelmiştik. Bunlar güzel şeyler. Futbolun güzellikleri bunlar" şeklinde konuştu.

Ligde iki takımın karşıya karşıya ilk maçtan sonra da benzerlikler ilgili güzel geri dönüşler aldığını belirten Murat Köleoğlu, "Ailemiz için de farklı duygular söz konusu. Böyle maçlarda atak atak tutacaklar büyük ihtimal. Babam da geçen gün konuştuğumda o da çok karmaşık duygular içindeydi" dedi.

Kaynak: İHA