Mert Hakan Yandaş Özür Diledi
Samsunspor ile berabere kalarak zirve takibinde darbe alan Fenerbahçe'de Mert Hakan'dan flaş bir açıklama geldi. Deneyimli oyuncu puan kaybının ardından camiadan özür diledi.
Süper Lig’in 28’inci haftasında Samsunspor ile kendi sahasında 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mert Hakan Yandaş taraftarından özür diledi.
Yandaş açıklamalarında, "Ben camiamızdan özür diliyorum. Ne söyleseler haklılar. Başka da diyecek bir şey yok!" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi