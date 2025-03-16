Kadıköy'de Kazanan Çıkmadı | Fenerbahçe 0-0 Samsunspor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor ile karşılaştı. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayan müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetirken VAR koltuğunda ise Polonyalı Pawel Raczkowski oturdu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis maç öncesi maç öncesi birbirlerine başarı diledi

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Djiku, Amrabat, Fred, Oğuz, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko

Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Bola, Benasser, Celil, Holse, Schindler, Emre, Mouandilmadji

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Samsunspor ile karşılaşıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi haftası kapsamında, müsabaka öncesi aziz şehitler mesajlarla anıldı.

Stat hoparlöründen, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Çanakkale Zaferi'mizin 110. yılı kutlu olsun" anonsu yapıldı.

Seremoni öncesi ise Maraton Üst Tribünü'nde dev Türk bayrağı; Maraton Alt Tribünü'nde ise üzerinde 'Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz' yazısı ve Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarının resmedildiği pankart açıldı.

CANLI ANLATIM | FENERBAHÇE 0-0 SAMSUNSPOR

75' KIRMIZI KART | Samsunspor'da Mouandilmadji ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

1' İlk düdük çaldı.

Kaynak: İHA