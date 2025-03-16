Yeşil Sahalardan Siyaset Sahasına… İşte AKP’ye Katılan Mesut Özil’in İlk Programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Şubat’taki AKP Kongresi'nde partisinin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde eski futbolcu Mesut Özil’e de yer vermişti.

Özil, AKP'ye katıldıktan sonra ilk olarak Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Almanya'da Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) Düsseldorf'ta gençlerle sahur programına katıldı.

'MESUT ÖZİL'İ ÖRNEK ALIN'

Kılıç, burada yaptığı konuşmada, Özil'in durmadan, pes etmeden çalışarak, sabır göstererek bir kariyer yaptığını belirterek, Özil’in örnek alınmasını istedi. Özil ve kendisinin Almanya'da doğduğunu belirten Kılıç, "Sizlerin yaşadıklarını, hissettiklerini bir dönemler biz de yaşadık" dedi.

Mesut Özil'in zaman zaman eleştiriler aldığını vurgulayan Kılıç, "Fakat eleştirilerin karşısında dimdik bir şekilde durdu. Dimdik dururken de kendisini haksız olarak eleştirdiğini düşündüğü insanlara karşı da yine edep ile mukabele etti. Kendisini biraz da edep dışı eleştirenlere edebiyle cevap verdi, duruşundan hiçbir şekilde feragat göstermedi" ifadelerini kullandı.

Özil de programda gençlerin sorularını cevapladı. "Belki Real Madrid'de de birkaç yıl daha oynayabilirdim. Orada yaşananlardan dolayı bırakmıştım. Kariyerimde birkaç yıl daha oynamak isterdim" diyen Özil, katılımcılarla futbol üzerine sohbet etti.

'HER ZAMAN FENERBAHÇELİ OLACAĞIM'

Önümüzdeki dönemlerde Fenerbahçe'de teknik adam olarak görev alıp almayacağının sorulması üzerine, Fenerbahçe hastası olduğunu ifade eden Özil, "Ben Fenerbahçe maçlarını izleyerek büyüdüm. Ama görev almayı düşünmüyorum. Başka projeler var. Ama 'hayır' demiyorum. Her zaman Fenerbahçeli olacağım, her zaman destek vereceğim" dedi.

AKP’de siyasete girmesi hakkında da konuşan Özil, "Ben aslında her zaman siyasetin içindeydim. Futbol oynarken Cumhurbaşkanı'mızla fotoğraf çektirdiğimizde hakkımda kampanya başlattılar. Siyasetten keyif alıyorum" diye konuştu.

Siyasete girmesine ilişkin futbolcu arkadaşlarından çok destek aldığını ifade eden Özil, "Bu konuda hatta geç kaldığımı söylediler. Çok daha önce siyasete girmem gerektiğini söylediler" dedi.

'TÜRK FUTBOLCULARDAN YANAYIM'

Lionel Messi'yle karşılaştırdığında Christian Ronaldo'yu daha çok beğendiğini aktaran Özil, onunla beraber top oynadığına değindi. Özil, "Ama ben Türk futbolculardan yanayım, onları destekleyip başarılı olmalarını istiyorum” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmayı düşünmediğini de kaydeden Özil, ancak Türk futbolunu ayağa kaldırmak için elinden geleni yapacağını vurguladı.

'ALMANYA'YI SEVİYORUM'

Almanya hakkında bakış açısının değişmediğini söyleyen Özil, "Alman medyasıyla sorunlar yaşadım. Almanya'yı seviyorum, burada ekmek paramı kazandım. Bana imkan verdiler, burada yetiştim. Ben de bazı günlerde yoruluyordum ama pes etmiyordum" diye konuştu.

Kaynak: AA